I destini di Khéphren Thuram e quello di Davide Frattesi sono legati? Il fratello di Marcus pare non sia più tra gli incedibili della Juve che deve monetizzare per poter acquistare sul mercato obiettivi considerati funzionali. Per il calciatore, che è arrivato in Italia due anni fa dal Nizza, si aspettano offerte. Il club bianconero lo aveva pagato circa 20 mln.

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Stando a quanto riportato da SportMediaset, se il francese dovesse effettivamente lasciare Torino tornerebbe sul tavolo di Carnevali il nome di Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter che già da tempo viene associato alla società bianconera. L'ad lo conosce bene, ha lavorato con lui al Sassuolo e l'interista da tempo sembra intenzionato a lasciare Milano a caccia di più spazio. La valutazione nerazzurra si aggira sui 25 mln.

(Fonte: SM)