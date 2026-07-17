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È cominciata la preparazione estiva anche dell'Inter U23: i ragazzi di Stefano Vecchi, dopo essersi ritrovati a Milano, sono partiti alla volta di Livigno per il ritiro pre campionato. Nel frattempo la dirigenza nerazzurra sta pensando a come rinforzare la rosa della seconda squadra: secondo Il Mattino, i vertici interisti avrebbero messo gli occhi su Rocco Di Vico, centrocampista classe 2007 della Salernitana, già 9 presenze tra Serie B e C con il club campano.

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La concorrenza, tuttavia, non manca di certo: "Faggiano si è incontrato con il Barletta a Cascia. Capomaggio e anche Di Vico sono sull'agenda dei pugliesi. Per Di Vico la risposta della Salernitana è stata «attendere, prego», la stessa data al Cerignola, perché ha necessità di allungare dapprima il contratto, in scadenza a giugno 2027. Ma la novità delle ultime ore, al netto del flirt con il Barletta, è che su Di Vico c'è pure l'Inter Under 23".