Il difensore dell'Inter sarebbe finito nel mirino del club saudita, dove ritroverebbe il suo ex allenatore
VIDEO FCIN1908 / Tinti: "Bastoni resta, Inter è casa sua. Marotta…"
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiUna notizia improvvisa e destinata a far rumore: Alessandro Bastoni sarebbe finito nel mirino dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Ci ha pensato Sky Sport a sganciare la bomba: al momento si tratterebbe semplicemente di un interesse del club saudita nei confronti del difensore dell'Inter, da vedere se nei prossimi giorni questo scenario diventerà qualcosa di più e se verrà concretizzata un'offerta.
Prima di affrontare qualsiasi tipo di ipotesi, c'è da considerare una situazione che riguarda l'Al-Hilal: il club saudita, qualora volesse davvero affondare il colpo per Bastoni, dovrà prima far partire un giocatore straniero, avendo già raggiunto i limiti concessi dalla propria federcalcio.
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