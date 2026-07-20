Il difensore dell'Inter sarebbe finito nel mirino del club saudita, dove ritroverebbe il suo ex allenatore

Fabio Alampi
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Una notizia improvvisa e destinata a far rumore: Alessandro Bastoni sarebbe finito nel mirino dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Ci ha pensato Sky Sport a sganciare la bomba: al momento si tratterebbe semplicemente di un interesse del club saudita nei confronti del difensore dell'Inter, da vedere se nei prossimi giorni questo scenario diventerà qualcosa di più e se verrà concretizzata un'offerta.

Bastoni
Getty Images

Prima di affrontare qualsiasi tipo di ipotesi, c'è da considerare una situazione che riguarda l'Al-Hilal: il club saudita, qualora volesse davvero affondare il colpo per Bastoni, dovrà prima far partire un giocatore straniero, avendo già raggiunto i limiti concessi dalla propria federcalcio.

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