Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo essere stato al centro di tante voci, non ultime quelle di mercato, Alessandro Bastoni ha iniziato la nuova stagione con la volontà di mettersi alle spalle un'annata turbolenta. Al lavoro in ritiro con la squadra, il difensore pensa solo a iniziare al meglio la nuova stagione.

Getty Images

Come sottolinea il Quotidiano Sportivo, "La società, Chivu e il gruppo lo stanno "proteggendo" per quello che possono, in attesa di sviluppi. Lo hanno fatto anche nella passata stagione mentre negli stadi in trasferta lo fischiavano ferocemente. Per il caso Kalulu, per il rosso rimediato contro la Bosnia nella partita che ha causato la terza esclusione consecutiva dell'Italia da una fase finale del Mondiale. A San Siro è stato uno dei più applauditi nei festeggiamenti per lo Scudetto e l'incitamento è proseguito in piazza Duomo. Non è peregrino pensare che cori e fischi ad personam possano raggiungerlo, dalle tifoserie avversarie, anche nel campionato che comincerà tra poco più di un mese. Anche per questo era sembrato possibile un addio all'Inter, che oggi appare invece molto improbabile. L'unica risposta che può dare Bastoni, mentre la giustizia fa il suo corso per accertarne eventuali responsabilità, è fare quel che sta facendo oggi: giù la testa, lavoro, silenzio".