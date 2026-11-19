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Nonostante le nuove direttive di Oaktree, l'Inter guarda sempre alle occasioni, soprattutto quando si tratta di parametri zero. È il caso di André-Frank Zambo Anguissa che ha il contratto in scadenza a giugno 2027 e i dialoghi col Napoli stentano a decollare. È in questa fase di stallo che potrebbe inserirsi il club nerazzurro. Da Napoli confermano l'interesse dell'Inter nei confronti del centrocampista.

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"L'Inter potrebbe mettere sul tavolo un contratto triennale da 4,5 milioni di euro a stagione, sulla falsariga dell'accordo proposto a Piotr Zielinski nel 2024. L'indiscrezione trova riscontro anche su Sportmediaset, che ha inserito Anguissa tra gli obiettivi dell'Inter per la prossima estate. I nerazzurri starebbero valutando il suo ingaggio a parametro zero, considerando la possibilità che il centrocampista arrivi alla scadenza del contratto senza un'intesa per il prolungamento", si legge su Areanapoli.it