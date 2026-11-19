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Dopo tanti anni, Antonio Conte rivela i motivi che lo hanno spinto a dire addio all'Inter nell'estate del 2021. E lo fa nel corso dell'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, che uscirà integralmente nella giornata di domani, ma che in un estratto riporta le dichiarazioni dell'ex allenatore nerazzurro sul suo arrivo a Milano e sulla separazione dopo la vittoria dello scudetto. Ecco le sue parole, a partire dal rapporto con Lukaku:

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"Lukaku non era abituato a giocare spalle alla porta, quindi aveva solo una fase, quella della ripartenza. Per le caratteristiche che aveva lui, per il tipo di giocatore che era, doveva diventare per forza completo. Mi ricordo che i primi tempi veniva e mi diceva: 'Mister, però io non sono portato a tenere palla in area, tenere botta, io devo prendere e attaccare'. Io gli ho detto: 'Romelu, tu devi diventare un giocatore completo'. Ricordo che con Paolo Vanoli, che era nel mio staff e ora è allenatore della Fiorentina, prendevamo Romelu e lo allenavamo con lo sparapalloni, che sparava forte e lui doveva proteggere palla con Vanoli che gli arrivava da dietro e lo contrastava. E' diventato Lukaku per quello, perché ti riesce a fare entrambe le cose: quando c'è da attaccare la profondità, ha gamba, forza e velocità per farlo; quando c'è da tenere botta e te lo porti in area, è come portarti il gol in casa, perché ti fa sponda e ti fa fare gol".

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"Marotta e Zhang vengono e mi dicono: 'Noi vogliamo che tu ci riporti alla vittoria. Non vinciamo da 10 anni, vogliamo interrompere in Italia l'egemonia della Juventus e poi farci onore anche all'estero. Un obiettivo chiaro da parte della società, con cui fare un percorso insieme. Inevitabile che, se stiamo andando in una direzione, poi dobbiamo andare lì, anche perché tu mi hai chiesto qualcosa. Io vado dall'Inter per quale motivo? Abbiamo appena vinto lo scudetto: facciamo una riunione in cui mi viene detto che praticamente tutti i calciatori potevano essere venduti. I patti prima erano: costruiamo, buttiamo giù l'egemonia della Juventus e poi creiamo una struttura che possa durare negli anni e diventiamo più competitivi nel corso degli anni anche in Europa. Le condizioni cambiate dalla Cina? Sì, ma comunque quando tu ti impegni con un club, ti impegni con un popolo, con un tifoso".