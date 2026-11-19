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INTER, I PIANI DI MERCATO TRA GENNAIO E GIUGNO

I piani di mercato dell'Inter tra il mercato di gennaio, ormai sempre più vicino, e quello estivo. I dirigenti nerazzurri sono al lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Cristian Chivu e oggi Il Giorno si sofferma sulla prossima finestra invernale e non solo.

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"La vittoria sul campo e quella nei conti. Due strade parallele, incrociatesi nella visione dell'imprenditoria straniera sbarcata da tempo nel calcio italiano. A partire da chi lo scorso anno ha festeggiato due trofei, Oaktree, il fondo d'investimento che ha in mano l'Inter. Ha potuto sorridere anche Beppe Marotta, che gli americani e i piccoli soci hanno scelto di eleggere come presidente. «Sono venuti a mancare i mecenati come erano Berlusconi o Moratti e meno male che sono arrivate le proprietà straniere perché il nostro calcio altrimenti sarebbe ancora più in difficoltà», ha sottolineato ieri il dirigente interista parlando a Sport Industry Talk.

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