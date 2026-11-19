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Nel suo video su YouTube, Fabrizio Romano ha parlato anche del futuro di Sebastiano Esposito, nel mirino del Napoli per il mercato di gennaio:

Getty Images

"Esposito sta facendo bene, al di là dei risultati del Sassuolo. Piace al Napoli, fin dall'estate scorsa: gli azzurri ci hanno ragionato, salvo poi fare scelte diverse. Quello che piace è la sua duttilità, garantisce qualità. Può diventare un'idea a gennaio: non l'unica, parliamo di scenari e idee, ma è un giocatore che piaceva e che continua a piacere". L'Inter, dal canto suo, attende interessata, visto che otterrebbe il 40% della somma ricavata dal trasferimento.

Nel 2025, infatti, il calciatore è passato al Cagliari in prestito con diritto di riscatto. I sardi hanno acquistato il cartellino del calciatore per 4 milioni di euro, lasciando però ai nerazzurri proprio il 40% della futura rivendita, che potrebbe concretizzarsi o a fine stagione grazie al riscatto del Sassuolo, oppure magari a gennaio con il Napoli, qualora l'interesse degli azzurri diventasse più concreto. L'Inter attende alla finestra, pronta eventualmente a passare all'incasso.