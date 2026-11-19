Alla sua seconda stagione, l'Inter U23 conferma di essere un progetto solido su cui è stato giusto investire. Attualmente all'ottavo posto, vincendo il recupero contro l'Audace Cerignola, i nerazzurri salirebbero al terzo posto, sintomo di una crescita esponenziale nei ragazzi che erano in rosa anche la passata stagione. "Marotta e Baccin godono per questa crescita, Oaktree si può fregare le mani per il valore in aumento dei calciatori e per delle potenziali operazioni di mercato che potrebbero certificare delle importanti plusvalenze", sottolinea Tuttosport.

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"Quello che conta è crescere giovani che si possano fare le ossa tra i professionisti, per rinforzare la prima squadra o per rimpinguare le casse societarie, ma è chiaro che le specifiche classifiche siano un’importante cartina tornasole. L’essere stati inseriti in questa stagione nel girone del Sud, con squadre blasonate come Catania, Bari e Salernitana, permette all’U23 di affrontare già veri e propri big match in cui esaltarsi anche se i tifosi avversari ti fischiano dal 1’ al 90’, oltre al poter provare a dominare il gioco".

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"Lavelli, Mosconi e Bovio, quando non sono con Chivu, marcano davvero la differenza, con prestazioni da applausi. Kaczmarski e Jakirovic non c’entrano nulla con la categoria. Juberek è diventato glaciale sotto porta, Iddrissou, nonostante sinora sia stato più ai box che in campo causa infortuni, resta un diamante da sgrezzare, per un discorso che vale anche per Agbonifo. E se in squadra hai anche Marello, indicato da molti come il nuovo Dimarco, Mancuso, centrocampista dai piedi educati, Bovo, che fa legna là in mezzo, puoi stare sereno a livello sportivo ed economico, per scontati introiti del calciomercato che verrà".

(Tuttosport)