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In cerca di un attaccante anche la Lazio. In cima alla lista dei biancocelesti c'è il nome di Franjo Ivanovic del Benfica. Il presidente dei portoghesi Rui Costa ha accettato l'offerta laziale e quella dei francesi del Lens. Palla adesso al giocatore, che dovrà decidere la sua destinazione. In alternativa a Ivanovic, si valutano anche lo svincolato Joselu, ex Real Madrid, e Santi Gimenez, in forza al Milan.

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Il futuro di Zion Suzuki, invece, va sempre più in direzione Paris Saint Germain. Le parti sono vicine alla fumata bianca per 35 milioni, bonus compresi. In casa Inter, si allontana il francese Moussa Diaby. Il Bayer Leverkusen è in vantaggio per aggiudicarsi l'esterno offensivo francese in forza all'Al-Ittihad, forte di un'offerta economica più alta. Resta complicata anche la pista che porta a Cristian Romero, soprattutto a causa di un mercato bloccato in uscita, con i nerazzurri che cercano una sistemazione per Benjamin Pavard.

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A proposito di difensori, Juventus e Bologna continuano a trattare per il colombiano John Lucumì. Il giocatore vuole solo i bianconeri, che potrebbero inserire nella trattativa il connazionale Juan David Cabal. Il patron del Torino, Urbano Cairo, blinda il baby fenomeno Alessio Cacciamani dagli assalti della Roma. Il presidente granata ha dichiarato a Sportitalia che "l'obiettivo è assolutamente tenerlo". Intanto, la Roma ha ufficializzato il rinnovo di Lorenzo Pellegrini per un anno, con opzione per un altro.