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L'Inter è campione d'Italia in carica, abbraccia Djed Spence (ufficiale dopo le visite mediche) e attende solo gli ultimi ritocchi per completare una rosa chiamata a lottare fino alla fine su tre fronti (...). Chivu affronterà il Betis praticamente con la formazione che dovrebbe debuttare contro il Monza con Esposito (agenti in sede per definire il rinnovo quinquennale) e Bonny in attacco.

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Lautaro e Thuram infatti sono rientrati solo domenica scorsa dalle vacanze post-Mondiale. L'argentino sarà convocato e metterà qualche minuto nelle gambe, il francese invece deve ancora smaltire un problema al polpaccio. Stones è pronto al debutto.

L'Inter, dopo aver accolto Spence, spinge per Curtis Jones dopo la cessione - con tanto di stop and go - di Frattesi alla Lazio e aspetta offerte per Luis Henrique. Valutazioni per la difesa su Luca Reggiani del Borussia Dortmund