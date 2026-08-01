Da Curtis Jones a Cristian Romero, l'ANSA fa il punto sul mercato in entrata dell'Inter

Gianni Pampinella
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Romero

Da Curtis Jones a Cristian Romero, l'ANSA fa il punto sul mercato in entrata dell'Inter. Secondo l'agenzia di informazione, il club nerazzurro non molla Curtis JONES. "I campioni d'Italia sarebbero disposti a migliorare la proposta fatta al Liverpool, offrendo al club inglese 35 milioni di euro, a fronte dei 40 richiesti".

curtis jones (3)
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"Se il neoallenatore dei Reds, Andoni Iraola, ha più volte ribadito l'importanza del centrocampista, la possibilità di perdere il calciatore a parametro zero la prossima estate potrebbe smuovere le acque. In stallo, invece, la trattativa per Cristian ROMERO, che continua a chiedere un ingaggio tra i sette e gli otto milioni di euro"

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