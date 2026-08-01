Cristian Chivu dopo la vittoria ai rigori in amichevole contro il Manchester City si è espresso chiaramente a Sky Sport. L’allenatore aspetta un esterno destro dal mercato, ecco le ultimissime dal sito della Gazzetta dello Sport.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui “Nell’ultima mesata è successo di tutto: Dumfries al Real, Palestra al Chelsea dopo aver dato la sua parola ai nerazzurri, Khalaili fermato alle visite. Nel successo ai rigori contro il City, nel primo test di livello della tournée, i nerazzurri hanno palesato i soliti problemi sulla destra, prima con Diouf e poi con Luis Henrique. Il primo veniva dalla doppietta contro il Karlsruhe. La stagione scorsa ha alternato buone prestazioni in più ruoli – mezzala, seconda punta, esterno -, ma Chivu ha ribadito che lo vede sulla fascia. Al momento, il titolare è lui. Anche se contro il City ha sofferto parecchio Semenyo, ala dal dribbling facile. Il manifesto di come il francese debba lavorare parecchio sulla fase difensiva. Del resto, Diouf ha iniziato a giocare lì solo da l’anno scorso, quindi servirà del tempo prima di poter disputare una partita in quel ruolo contro una squadra come il City. Sul gol di Mubama è stato saltato secco da Semenyo.

Luis Henrique ha fatto… il Luis Henrique. Timido, poco propositivo, senza guizzi. Ha tentato un solo dribbling – fallendo – e completato solo 11 passaggi su 14, sbagliandone 3. Il brasiliano è andato in difficoltà. Il bello è che in una situazione simile, dove manca un giocatore nel suo ruolo, dovrebbe mettersi in mostra ancora di più, e invece niente. Subentrato a inizio ripresa al posto di Diouf, non è riuscito a incidere. Le parole di Chivu fanno comunque rumore: “Manca un esterno, è chiaro anche a voi. Il mercato è lungo e bisogna scegliere bene”. Al momento c’è una situazione di studio. La trattativa per Spence s'è raffreddata parecchio. L’Inter ha chiuso Stones e sta trattando ancora Romero, due centrali, ma la situazione del “quinto” è delicata”, si legge.