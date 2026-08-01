VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

Fabrizio Romano fa il punto su tre temi caldi di mercato di casa Inter: ecco le ultimissime dal suo canale YouTube.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "Chivu ha detto di aver bisogno di un rinforzo in fascia. Su Cuti Romero è l’Inter a dover prendere una decisione. Curtis Jones l’Inter lo vorrebbe, ma servono 40 milioni per il Liverpool.

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E poi c’è questa questione esterno, per Chivu ne manca uno: bisognerà capire la scelta che farà l’Inter per quella posizione. Quindi difensore, centrocampista e l’esterno di destra", ha spiegato Romano. Sono queste tre le priorità sul mercato.