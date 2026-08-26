Il centrocampista albanese sempre più vicino all'Al Jazira. Anche Massolin vicino all'addio al club nerazzurro

Gianni Pampinella

Asllani
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Kristjan Asllani è vicino a lasciare l'Inter. Il centrocampista, fuori dal progetto del club nerazzurro, è sempre più vicino all'Al Jazira. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'Inter e il club degli Emirati hanno già trovato un accordo sulla base di un prestito da 1,5 milioni con obbligo di riscatto condizionato alle presenze per altri 5.

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"Il centrocampista ha aperto al trasferimento e ora deve a sua volta raggiungere l’intesa per il contratto. Come previsto andrà via in prestito anche Massolin, con destinazione Ligue 1, però. Sulle sue tracce ci sono Nizza, Troyes e Angers. Tornare in patria potrebbe essere la soluzione giusta per crescere di livello, per mettersi in mostra.e costruire il suo futuro".

Massolin

(Corriere dello Sport)

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