Getty Images

Kristjan Asllani è vicino a lasciare l'Inter. Il centrocampista, fuori dal progetto del club nerazzurro, è sempre più vicino all'Al Jazira. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'Inter e il club degli Emirati hanno già trovato un accordo sulla base di un prestito da 1,5 milioni con obbligo di riscatto condizionato alle presenze per altri 5.

Getty Images

"Il centrocampista ha aperto al trasferimento e ora deve a sua volta raggiungere l’intesa per il contratto. Come previsto andrà via in prestito anche Massolin, con destinazione Ligue 1, però. Sulle sue tracce ci sono Nizza, Troyes e Angers. Tornare in patria potrebbe essere la soluzione giusta per crescere di livello, per mettersi in mostra.e costruire il suo futuro".

(Corriere dello Sport)