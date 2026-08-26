VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

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MILAN, ITALY - AUGUST 22: A general view of the stadium before the Serie A match between FC Internazionale and AC Monza at Stadio Giuseppe Meazza on August 22, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Mancano pochi giorni ancora alla fine di questo lungo mercato estivo e in casa Inter sono tutti vigili sul possibile inserimento last minute in avanti. Ma c'è qualcuno che può uscire, oltre gli esuberi già individuati? Stando a quanto riporta il Corriere della Sera in edicola oggi, di sicuro non Ange-Yoan Bonny. Da viale della Liberazione infatti è arrivato un commento secco alle ultime voci che riguardano l'attaccante francese. Si legge sul quotidiano:

"L’Inter nega che Bonny possa finire a Firenze per colmare il vuoto della ipotetica partenza di Kean. «È incedibile» tuonano da viale Liberazione. Anche Luis Henrique che era stato accostato alla Roma pare, salvo tumulti delle prossime ore, destinato a rimanere: i nerazzurri non sono aperti a una cessione in prestito anche se nello stesso ruolo sono utilizzabili Diouf e Spence.

In compenso manca poco alla partenza di Asllani verso il club emiratino Al Jazira: affare da 2 milioni con diritto di riscatto a 6,5. Occhio a Massolin che ha tre proposte dalla Ligue 1, Nizza Troyes e Angers".