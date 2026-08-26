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Negli ultimi giorni si è parlato del possibile inserimento di un attaccante nella rosa dell'Inter. Ha provato a fare chiarezza Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

"Questo discorso ad oggi ancora, almeno a stasera, non è decollato. Nel senso che l'Inter resta vigile: dovesse esserci l'opportunità giusta. Vi raccontavo nei giorni scorsi, ci sono state chiamate per degli attaccanti, l'Inter si è informata, ma oggi l'Inter non vive la punta in più come un'ossessione o come una necessità. La vive come un'opportunità. Quindi, se può esserci l'occasione di mettere dentro un attaccante in più alle condizioni giuste, senza super nomi, senza super ingaggi, senza sogni, ma proprio un'opportunità, l'Inter la considera. Altrimenti l'Inter si ritiene più che a posto. L'Inter rinnoverà il contratto di Francesco Pio Esposito nei prossimi giorni, l'Inter trattiene Lautaro Martinez con sé, nonostante tutta la confusione che c'è stata dalla Spagna: per l'Inter è incedibile".