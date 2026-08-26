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Ieri è stata la giornata di Curtis Jones all'Inter. Il centrocampista ha svolto il primo allenamento e ha stupito subito tutti per qualità e brillantezza.

Getty Images

Come scrive La Gazzetta dello Sport, "L’Inter ha scoperto ieri pomeriggio a quanti giri vada il motore di Curtis Jones, ultimo arrivato della colonia britannica: tanti, più di quanti ci si poteva aspettare da un primo allenamento agostano. Pare che il centrocampista, che ha bramato l’Inter più di ogni cosa, abbia effettivamente un motore d’alta corsa. Del resto, nelle scorse tormentate settimane ha regolarmente fatto l’intera preparazione con il Liverpool: ha messo benzina in quantità, come se avesse davanti una stagione intera da attraversare ai ritmi della Premier League, e anche per questo si è presentato tirato a lucido davanti ai nuovi compagni e al tecnico, che da settimane pensa a quale sia il modo migliore di scatenarlo in campo".

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"Lunedì, nel giorno di riposo, Curtis era volato in patria per completare la pratica burocratica a cui sono obbligati i lavoratori inglesi in Ue dopo la Brexit, ma in meno di 24 ore era già a Milano, città che vuole scoprire in fretta. Ancor più rapido, però, vuole essere nell’inserimento nella squadra e in un centrocampo dalle geometrie variabili: è altamente probabile che si prenda i primi minuti domenica a Cagliari. I connazionali, invece, viaggiano su frequenze diverse: Stones ha più allenamenti nerazzurri sulle gambe, ma è pur sempre un reduce dal Mondiale concluso al terzo posto con l’Inghilterra. Anche Spence ha partecipato alla stessa missione americana ed è tornato in Europa con un bronzo e rimpianti assortiti: a differenza del compagno di difesa, però, ha completamente spento la macchina dopo le fatiche. Niente di allarmante, va riattivato un po’ alla volta, ma intanto l’esterno ex Tottenham ha continuato a lavorare a parte ad Appiano, in attesa di poter provare presto anche lui gli schemi con i compagni", spiega Gazzetta.