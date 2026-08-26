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Del passaggio del centrocampista dell'Inter Asllani al Al Jazira ha parlato l'esperto di mercato Fabrizio Romano su YouTube:

Getty Images

"Asllani, accordo verbale raggiunto tra Inter e Al Jazira. L'intesa tra il club del Middle East e l'Inter è per due milioni di euro di prestito, sei e mezzo per il diritto di riscatto che può diventare obbligo in base alle presenze di Asllani all'Al Jazira. Asllani ha dato la sua apertura alla possibilità di andare a giocare all'Al Jazira. Cosa manca? Dettagli contrattuali. Quindi non soltanto un'intesa economica, ma capire quanto sarebbe lungo il contratto di Asllani all'Al Jazira in caso, appunto, di acquisto definitivo. Che tipo di termini di pagamento ci sarebbero in questo caso per l'Inter nell'Al Jazira. Quindi c'è una base d'intesa, bisogna definire i dettagli, prima di definire l'operazione fatta. Quindi l'Inter ci va con prudenza, con cautela, ma Asllani è ritenuto un'uscita. L'Inter voleva un definitivo, è stato inserito appunto l'elemento dell'obbligo di riscatto nell'operazione per accontentare l'Inter in questo senso, obbligo non garantito, legato alle presenze, e quindi si va verso la chiusura che potrebbe essere già nel giro delle prossime 24 ore".