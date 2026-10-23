GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

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Intervenuto ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, Paolo Assogna, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto per poi soffermarsi sull'Inter: "I primi tre posti sono occupati da Inter, Roma e Como: poi ci metto un gruppo di squadre e il Napoli lo tengo nella corsa del quarto posto.

Romano: "Carlos Augusto, Inter alza offerta. Oaktree nei rinnovi vuole inserire un nuovo..."

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In Serie A parliamo sempre di squadre imperfette: perché pure l'Inter che è la strafavorita, ragazzi, ce ne ha di difetti. Perché gli manca un rubapalloni in mezzo al campo e infatti volevano Koné.

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Chivu che vuole giustamente dare una mentalità europea e la difesa alta, gli manca in difesa chi corre verso Martinez in velocità. Gli manca l'uno contro uno sulla trequarti: stiamo parlando della squadra migliore d'Italia che ha almeno tre imperfezioni".