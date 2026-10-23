L'Inter torna in campo domenica a pranzo dopo la vittoria in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk: a San Siro arriva la Fiorentina
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L'Inter torna in campo domenica a pranzo dopo la vittoria in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk: a San Siro arriva la Fiorentina.
Assogna: "Inter ne ha di difetti: manca un rubapalloni e infatti vi dico che volevano prendere..."
Assogna: "Inter ne ha di difetti: manca un rubapalloni e infatti vi dico che volevano prendere..."
E, secondo Sandro Sabatini, non ci sarà una vittoria della squadra di Chivu nel weekend.
Ecco le sue parole sul suo canale YouTube: "Ti dico clamoroso a San Siro: la Fiorentina fa risultato. Dico X2 contro l'Inter, clamoroso: è il mio pronostico".
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