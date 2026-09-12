Dopo essere rimasto in panchina nelle prime due gare, Carlos Augusto ha iniziato a ritrovare lo spazio che merita e ha ripagato alla grande Cristian Chivu. Decisivo nella rimonta col Napoli con l'assist per il 2-2 di Thuram, il brasiliano è partito dal 1' a Madrid trovando il gol che ha riacceso la speranza dei nerazzurri.

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"Stanno arrivando i giorni di Carlos Augusto. L’autunno, infatti, si preannuncia essere la stagione del terzino brasiliano, che sta prendendosi sempre più spazio e considerazione all’interno delle gerarchie di Cristian Chivu. Merito dalla grande duttilità del classe 1999 che può giostrare indifferentemente sia da quinto a tutta fascia sulla corsia mancina sia come braccetto di sinistra nella retroguardia a tre. Motivo per cui l’Inter in estate ha immediatamente stoppato le velleità di Carlos di volare altrove per giocare di più", sottolinea Tuttosport.

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"Sono già partiti i dialoghi per il rinnovo del laterale brasiliano fino al 2031 con adeguamento di stipendio a 3,3 milioni a stagione. Lavori in corso ma si procede con fiducia verso il traguardo. Anche perché la volontà di tutte le parti in causa è la medesima e viaggia nella direzione del prolungamento. Tanto da essere già stato calendarizzato un summit con l’agente Beppe Riso per arrivare il prima possibile all’intesa definitiva".

"Non va tra l’altro dimenticato che nei mesi scorsi diverse big italiane (Juventus e Roma) e straniere (Atletico Madrid) avevano sondato il terreno e manifestato interesse verso il numero 30 interista, ricevendo tutte la stessa risposta inconfutabile: Carlos Augusto non si tocca. E allora adesso le parole e le convinzioni si apprestano a essere tramutate in fatti concreti con la blindatura, che Carlos spera possa essere il propellente decisivo per conquistare un altro grande obiettivo: la maglia della Seleção. Spazzando così via lo scetticismo nei suoi confronti del ct brasiliano Ancelotti".

(Tuttosport)