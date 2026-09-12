Josep Martinez è stato protagonista, nel bene e nel male, dell'esordio stagionale dell'Inter in Champions League. Gravissimo l'errore che ha portato al 2-0 di Valverde, ma poi vanno sottolineate almeno tre parate clamorose - un paio su Bellingham e Mbappé - che hanno permesso all'Inter di restare in partita fino alla fine.

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Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha rivelato un aneddoto proprio sul portiere dell'Inter e proprio nel giorno della partita contro il Real Madrid:

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"Ho saputo una cosa: la mattina di Real Madrid-Inter, era arrivata la notizia che Josep Martinez sarebbe stato tra i pre-convocati della Spagna per la prima volta in carriera. Di fatto era la prima partita di livello che giocava in Spagna, al Bernabeu, in Champions contro il Real Madrid e aveva saputo che la Spagna l'avrebbe forse convocato. Il cortocircuito, tilt. Poi ha fatto anche parate straordinarie"