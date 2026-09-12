Tra i tanti momenti salienti di Real Madrid-Inter di martedì sera, c'è sicuramente la lite tra Lautaro Martinez, capitano nerazzurro, e Dean Huijsen
VIDEO / Lautaro: "La Champions è un obiettivo, non un'ossessione. Sappiamo che..."
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Tra i tanti momenti salienti di Real Madrid-Inter di martedì sera, c'è sicuramente la lite tra Lautaro Martinez, capitano nerazzurro, e Dean Huijsen, difensore dei blancos.
Avviene tutto sulla fascia destra: l'argentino interviene di testa su un pallone a mezz'altezza, il centrale di Mourinho interviene con la gamba e fa sbattere la palla sulla faccia di Lautaro.
"Minuto 79: su fallo di Huijsen, Lautaro ha qualcosa da ridire. L'argentino si avvicina e mentre il difensore del Real Madrid prova a spiegare la dinamica dell'intervento, Lautaro gli dice: "Con me no", svela Sky Sport.
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