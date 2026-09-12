Prosegue la preparazione dei nerazzurri in vista del match di campionato in programma lunedì sera contro i friulani
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Prosegue la preparazione dell'Inter in vista del match di campionato contro l'Udinese, in programma lunedì sera a San Siro. Ancora poche certezze per quanto riguarda la formazione che Cristian Chivu manderà in campo dal 1': secondo Sky Sport, sono al momento due i dubbi del tecnico nerazzurro.
Il primo riguarda il partner in attacco di Lautaro Martinez: Pio Esposito insidia Marcus Thuram, ma c'è anche Ange-Yoan Bonny che si gioca le sue carte. Qualcuno potrà avere chance dal primo minuto, come John Stones in difesa, entrato molto bene nel corso della ripresa del match di Champions League contro il Real Madrid. Probabile qualche modifica nell'undici titolare rispetto alle ultime uscite.
Buone notizie, infine, per quanto riguarda Federico Dimarco: l'esterno mancino si è allenato regolarmente in gruppo, ed è quindi a disposizione per la partita contro l'Udinese. Da vedere, poi, se potrà giocare dall'inizio, a gara in corso o se verrrà lasciato in panchina a scopo precauzionale.
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