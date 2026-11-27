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"Lo aspettavo da tanto, ripagherò la fiducia del club nel miglior modo possibile. Farò di tutto per onorare la maglia e vincere più trofei possibili. L'Inter è tra le migliori squadre al mondo, i nostri tifosi sono fantastici". Sono state queste le prime dichiarazioni rilasciate da Carlos Augusto dopo aver messo la propria firma sul rinnovo di contratto che lo legherà all'Inter per altre cinque stagioni. Una trattativa lunga e non facile che si è conclusa nel migliore dei modi per la gioia di Chivu e tifosi nerazzurri che hanno eletto il brasiliano a uno dei loro beniamini.

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"Migliore in campo contro lo Stoccarda e finalmente gratificato dal rinnovo di contratto fino al 2031. Il brasiliano, seguito negli ultimi mesi da diverse squadre sia in Italia che all'estero, con i bonus arriverà a guadagnare poco più di 4 milioni di euro, beneficiando tra l'altro fino al 2029 del decreto crescita. Ieri è volato nel pomeriggio in sede per la firma e le foto di rito", sottolinea il Corriere dello Sport.