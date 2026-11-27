Dopo aver battuto lo Stoccarda, l'Inter si prepara ad affrontare un altro avversario ostico, il Genoa. I nerazzurri devono dimostrare che la gara contro l'Atalanta è stato solo un caso, anche se l'ennesimo in questa stagione. Un calo di concentrazione che ha bruciato due punti e che la squadra di Chivu non ouò permettersi visto come corrono le due romane.

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"Quella con lo Stoccarda può essere considerata una risposta. Ma l’Inter ha ormai abituato a farlo, dopo una gara negativa o una sconfitta. E, come già sottolineato, in Champions si presenta sempre con un “abito” diverso. La vera prova, dunque, sarà quella di domani con il Genoa. Ovvero una gara che ha tutto per trasformarsi in trappola, se i nerazzurri non l’affronteranno con lo spirito giusto", si legge sul Corriere dello Sport.

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"La speranza di Chivu è che i suoi uomini, dopo essersi già scottati, non vogliano bruciarsi ancora. Lo scenario non è molto differente da quello di due anni fa, con l’Inter scudettata che, in Champions, era una corazzata, mentre in campionato lasciava punti di qua e di là. La verità è che l’Europa accende motivazioni speciali. È comprensibile che le energie dedicate ad una competizione del genere siano superiori rispetto a quelle della Serie A. Sotto un certo standard, però, non è permesso scendere. Perché essere forti sulla carta non basta per vincere le partite, nemmeno in Italia. E perché Lazio e Roma, che stanno davanti in classifica, certi cali, evidentemente, non li hanno".

(Corriere dello Sport)