Il difensore si è fermato al primo indurimento muscolare. Gli accertamenti chiariranno l'entità del problema, mentre Chivu prepara l'alternativa
VIDEO FCIN1908 / Carlos Augusto dopo il rinnovo: "Inter, ripagherò la fiducia"
C’è grande attesa in casa Inter per gli esami strumentali di Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro della Nazionale si è fermato nel primo tempo della sfida contro lo Stoccarda a casa di un indolenzimento alla coscia.
“C’è un cauto ottimismo, il centrale azzurro si è fermato al primo segnale di indurimento” rivela La Gazzetta dello Sport.
Infortunio Bastoni, gli esami“Sono, comunque, previsti esami per capire se si tratti di una piccola elongazione”.
Bastoni out col GenoaCome spiega La Gazzetta dello Sport, “In ogni caso, col Genoa non dovrebbe esserci e nelle sue zolle tornerà Carlos Augusto”.
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