È un'Inter a due facce quella che si è vista in questa prima parte di stagione. In Europa, a parte la gara col Brugge, i nerazzurri hanno mostrato maggiore determinazione e soprattutto concentrazione. In Italia la squadra di Chivu ha dovuto fare i conti con alti e bassi all'interno della stessa partita come è avvenuto contro l'Atalanta domenica scorsa dove, in vantaggio di due gol, si è fatta raggiungere nel finale.

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"L’Inter europea, soprattutto nelle uscite più recenti, rispetto a quella di campionato, è più concentrata, più determinata, più intensa e pure più continua. È il palcoscenico a richiederlo e i nerazzurri rispondono a dovere. Vero che c’è stata l’eccezione del Bruges, provocata anche da una sbandata mentale generale in seguito all’errore di Martinez, ma la truppa di Chivu ha comunque rischiato di pareggiare e pure nella sconfitta a Madrid. Intendiamoci, con lo Stoccarda non tutto è filato liscio. I nerazzurri sono andati in difficoltà in avvio e hanno patito la reazione (e la fisicità) tedesca dopo il vantaggio. Ma, con la testa, non sono mai usciti dalla partita", sottolinea il Corriere dello Sport.

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"In Serie A, invece, quell’atteggiamento ogni tanto viene meno. È capitato spesso in avvio di partita. Mentre contro l’Atalanta è accaduto quando l’Inter ha pensato di aver già vinto, abbassando il livello di attenzione. Il problema è che troppe volte, in Italia, alla squadra di Chivu, è stato sufficiente premere appena un po’ di più il piede sull’acceleratore per rimettersi in careggiata e ribaltare il risultato. Ciò ha generato un’eccessiva confidenza nei propri mezzi, che si è trasformata in leggerezza e superficialità, come “denunciato” da Chivu anche a Bergamo. Con la squadra di Sarri sono tornati ad emergere certi difetti. Chivu ha provato a circoscriverli agli ultimi 10’, ridimensionandone la portata. Ma il suo è stato un discorso rivolto soprattutto all’esterno. Dentro lo spogliatoio, invece, le riflessioni sono state ben diverse".

(Corriere dello Sport)