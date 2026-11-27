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Una difesa tra alti e bassi. Le sfide contro Atalanta e Stoccarda hanno evidenziato la necessità del reparto arretrato di stabilizzarsi, come sottolinea La Gazzetta dello Sport.

“Il futuro dei nerazzurri in questa doppia corsa ambiziosa, verso la vetta da riacciuffare in campionato e verso il G8 d’Europa tornato improvvisamente nel mirino, passa proprio dalla cara vecchia solidità difensiva: va ritrovata senza più eccezioni, indipendentemente dalla competizione e dal rivale”.

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