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Il primo settembre, a mercato chiuso, è stato di fatto l'ultimo giorno di Piero Ausilio da direttore sportivo dell'Inter, dopo un'esperienza lunga 28 anni, sotto varie vesti. L'ultima mossa dell'ormai ex dirigente nerazzurro sa tanto di eredità per il futuro, visto che si tratta della firma sul rinnovo di Pio Esposito, ufficializzata poi qualche giorno dopo.

Scrive Tuttosport:

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"In estate il dirigente nerazzurro, insieme al suo ex “capo” Ausilio, aveva condotto in porto due importanti trattative, al di là del prolungamento per una stagione di Mkhitaryan: il 29 luglio era stato allungato il contratto di Bisseck fino al 2031, blindando così il tedesco osservato dal Bayern Monaco; mentre il primo settembre, di fatto l’ultimo giorno di lavoro di Ausilio, era arrivata la tanto attesa firma di Pio Esposito (anche se il rinnovo fino al 2032 è stato ufficializzato poi il 6 settembre), per il quale l’Inter aveva respinto a inizio estate diversi sondaggi e proposte in arrivo dalla Premier".

(Fonte: Tuttosport)