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Le prossime saranno settimane importanti per il nuovo direttore sportivo dell'Inter Dario Baccin. Come riferisce Tuttosport, infatti, il dirigente nerazzurro dovrà risolvere innanzitutto la questione dei rinnovi di contratto di Federico Dimarco e Carlos Augusto. Scrive il quotidiano:

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"Dimarco e Carlos Augusto sono operazioni che Baccin ha già avviato con contatti diretti e non solo con gli agenti dei due giocatori, rispettivamente Arturo Canales e Giuseppe Riso. Per altro entrambi hanno accordi fino al 2028, visto che l’Inter con l’esterno azzurro sfrutterà l’opzione in proprio favore per prolungare l’intesa in scadenza nel 2027 di dodici mesi".

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"Dunque con i due mancini il nodo principale è legato all’adeguamento di contratto piuttosto che al prolungamento tout-court peraltro pure quello previsto. Con Dimarco - tornato ieri in gruppo e a disposizione per la gara con l'Udinese di domani, anche se dovrebbe partire dalla panchina in vista della trasferta a Roma sabato 19 - che attualmente percepisce 4 milioni netti (dovrebbe salire a 5 più bonus) e Carlos Augusto che dovrebbe salire da 2,2 a 3,3".

(Fonte: Tuttosport)