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Nemmeno il tempo di insediarsi che, per Dario Baccin, nuovo direttore sportivo dell'Inter, è già tempo di mosse decisive. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, il dirigente nerazzurro nelle prossime settimane dovrà affrontare i rinnovi di Dimarco, Carlos Augusto e Calhanoglu, tre pedine fondamentali per Chivu.

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"Dimarco, Carlos Augusto e pure Calhanoglu: sarà un autunno caldo. Quando il 2 settembre Dario Baccin è stato promosso dall’Inter al ruolo di direttore sportivo, sapeva che sarebbero giunti mesi intensi sulla questione rinnovi di contratto".

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"In estate il dirigente nerazzurro, insieme al suo ex “capo” Ausilio, aveva condotto in porto due importanti trattative, al di là del prolungamento per una stagione di Mkhitaryan: il 29 luglio era stato allungato il contratto di Bisseck fino al 2031, blindando così il tedesco osservato dal Bayern Monaco; mentre il primo settembre, di fatto l’ultimo giorno di lavoro di Ausilio, era arrivata la tanto attesa firma di Pio Esposito (anche se il rinnovo fino al 2032 è stato ufficializzato poi il 6 settembre), per il quale l’Inter aveva respinto a inizio estate diversi sondaggi e proposte in arrivo dalla Premier".

(Fonte: Tuttosport)