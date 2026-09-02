Una notizia destinata a segnare la fine di un’epoca in casa Inter. Piero Ausilio lascia il club nerazzurro dopo 28 anni.

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A darne notizia è Ivan Zazzaroni, che sui social ha spiegato come il dirigente avesse già comunicato la propria volontà di non proseguire il rapporto.

Zazzaroni: «Ausilio lascia l’Inter»

Il messaggio è molto diretto:

«Piero Ausilio lascia l’Inter dopo 28 anni».

Zazzaroni aggiunge poi un dettaglio importante sul modo in cui sarebbe maturata la separazione:

«Aveva comunicato la volontà di non rinnovare e la società non ha fatto nulla per trattenerlo».

Una scelta che, se confermata nei prossimi passaggi ufficiali, chiuderebbe un lunghissimo percorso iniziato quasi trent’anni fa e che ha portato Ausilio a diventare uno dei punti di riferimento dell’area sportiva nerazzurra.

La fine di un ciclo

Negli anni Ausilio ha ricoperto ruoli sempre più importanti fino ad arrivare alla direzione sportiva, diventando una delle figure centrali nella costruzione delle squadre dell’Inter. Ora, però, il rapporto sembra essere arrivato al capolinea.

Non ci sarebbe stata una vera trattativa per provare a cambiare la decisione del dirigente: Ausilio aveva scelto di non rinnovare e il club avrebbe preso atto della sua posizione. Resta adesso da capire quali saranno i prossimi passi dell’Inter e soprattutto come verrà ridisegnata la struttura dell’area sportiva dopo un addio così pesante.