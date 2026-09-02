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Nella puntata di Elastici si parla del mercato dell'Inter e di come i nuovi arrivati possano migliorare la squadra di Chivu. Ne parla l'ex portiere Emiliano Viviano:

"A migliorare l'Inter potrebbe essere il miglior Stones. Sucic secondo me è un giocatore con la palla molto forte, indisciplinato tatticamente, quindi a volte manca. Quello che darà di più Curtis Jones, quello che dovrebbe incidere di più per l'Inter spero sia Spence. Per l'Inter spero sia Spence. Anche perché c'è più bisogno, perché hanno perso un giocatore che, anche se l'anno scorso c'è stato poco, negli anni è stato veramente importante, anzi più di uno, perché c'era Hakimi, poi è venuto Dumfries, quindi quel ruolo è stato sempre ben interpretato".