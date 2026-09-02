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Pio Esposito ha firmato il nuovo contratto con l'Inter. Nella giornata di ieri era in sede per porre la firma su rinnovo e adeguamento del vincolo con il club nerazzurro.

"Non l’aveva mai fatto nessuno: in Serie A, al livello dei grandi club, si apre l’era dei contratti di taglia extralarge, oltre i cinque anni di durata. Francesco Pio Esposito ha firmato per l’Inter fino al 2032, quando sarà auspicabilmente il maturo centravanti della Nazionale che giocherà l’Europeo in casa. E’ un’espressione di fiducia incondizionata per il puledro della casa, che per velocità di integrazione e continuità di rendimento ha già superato le più rosee previsioni del mentore Chivu. Ma è anche la conferma dell’attaccamento di Esposito all’Inter, che non era la prima fra le opzioni disponibili per il futuro. Era l’unica. In primavera aveva annusato l’occasione di potersi misurare con la Premier League, come poi è capitato al coetaneo Palestra, preferendo ignorare gli ammiccamenti. Il suo obiettivo era, ed è, diventare un simbolo per la squadra che frequenta sin da quando era bambino", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Non è ancora l’attaccante feroce che spacca le porte in ogni circostanza utile - vedi l’errore di Cagliari dentro a una partita giocata bene - però è un investimento sicuro per la società, che infatti gli ha triplicato lo stipendio: 2,7 milioni a stagione più bonus facili che consentiranno di superare quota 3. E’ un ingaggio medio, rispetto alla rosa dell’Inter, che può diventare una catapulta verso i guadagni top: nulla vieta di adeguare ancora il contratto se Pio migliorerà i suoi numeri in tutte le specialità. Il tempo per crescere, a 21 anni, non manca di sicuro".

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"L’Inter lo ha blindato sfruttando il decreto legge del giugno 2025, che prolunga la scadenza massima dei contratti da cinque a otto stagioni calcistiche. Prima di raggiungere l’accordo con Esposito i dirigenti hanno verificato che non esistessero ostacoli formali per la novità. Una volta ottenute le rassicurazioni legali, la società ha proposto allo staff di Pio l’ipotesi del legame più lungo di sempre e ha ricevuto un’adesione entusiastica al programma. Tra i record che stabilirà in carriera, Esposito potrà un giorno annoverare anche quello del pioniere dei contratti a lungo termine", spiega Gazzetta.