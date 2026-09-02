La separazione tra Piero Ausilio e l’Inter sembra ormai soltanto una questione di tempi. Dopo aver annunciato la decisione del dirigente di non rinnovare il contratto, Ivan Zazzaroni è tornato sull’argomento aggiungendo un dettaglio non secondario: l’addio potrebbe arrivare anche prima della scadenza naturale.

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«Non escludo che il rapporto possa chiudersi prima di gennaio».

Secondo il direttore del Corriere dello Sport, quindi, non è detto che Ausilio resti al suo posto ancora per diversi mesi. La scelta di voltare pagina sarebbe già stata presa e ora resta da capire quando diventerà effettiva.

«Ha comunque completato il suo dodicesimo mercato»

Zazzaroni sottolinea però come il dirigente abbia continuato a lavorare fino alla fine con la stessa responsabilità di sempre, portando a termine anche l’ultima sessione estiva.

«In scadenza di contratto Piero ha comunque completato un mercato apprezzato da tutti, il suo dodicesimo».

Un mercato che potrebbe quindi essere stato l’ultimo costruito da Ausilio per l’Inter, al termine di un percorso lunghissimo iniziato 28 anni fa e che lo ha portato a diventare uno degli uomini centrali dell’area sportiva nerazzurra.

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Zazzaroni: «È tra i due migliori ds italiani»

Il giudizio di Zazzaroni sul lavoro di Ausilio è molto netto:

«Considero Ausilio uno dei due migliori ds del calcio italiano, l’altro è Paratici. Credo che il cambiamento possa giovargli. Nuovi obiettivi, nuovi interlocutori, nuovo linguaggio»

Il futuro di Ausilio, dunque, sembra ormai lontano dall’Inter. Da stabilire resta soltanto quando arriverà la separazione definitiva: alla scadenza del contratto oppure già prima di gennaio, come non esclude Zazzaroni.