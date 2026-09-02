Ci vorrà ancora del tempo per vedere l'esordio di Djed Spence con la maglia dell'Inter. L'inglese si è presentato ad Appiano con un ritardo fisico che lo staff nerazzurro sta colmando con un lavoro individuale. Inoltre l'esterno la scorsa settimana ha accusato un piccolo affaticamento muscolare ormai smaltito. Come sottolinea Tuttosport, Spence dovrà continuare a svolgere un lavoro personalizzato per trovare la miglior condizione fisica prima di potersi aggregare totalmente agli allenamenti con i compagni di squadra.

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"Mentre oggi la rosa nerazzurra comincerà a preparare concretamente la partita col Napoli, l’inglese proseguirà a lavorare da solo. L’esterno ex Tottenham dopo il Mondiale ha goduto, giustamente, delle meritate ferie. Poi, una volta arrivato a Milano, ha firmato il contratto con l’Inter per tornare subito nel Regno Unito per espletare le pratiche burocratiche per il permesso di lavoro in Italia e solo successivamente è iniziata davvero la sua stagione sul campo. Spence - che lunedì aveva comunque sostenuto una parte di seduta in gruppo - con l’ausilio del programma specifico preparato per lui dallo staff interista, cercherà quindi innanzitutto di entrare il più velocemente possibile in una forma tale per poter far parte delle convocazioni di Chivu, anche se è chiaro che prima di un eventuale esordio, per ovvi motivi, si dovrà presumibilmente pazientare".

"Paradossalmente gli servirebbe mettere minuti nelle gambe, ma contro avversari top probabilmente non sarà possibile. Scontato non ci sia col Napoli, sono pure a rischio i match con il Real Madrid di Champions League in programma l’8 settembre al Bernabeu e quello successivo in campionato con l’Udinese. Dunque, ad oggi, è possibile che per attendere il debutto di Spence si debba aspettare la trasferta all’Olimpico con la Roma il 19 settembre".

(Tuttosport)