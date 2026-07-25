Piero Ausilio è stato uno degli ospiti della serata d'apertura della 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival. Così il direttore sportivo dell'Inter ha parlato della fascia destra nerazzurra.

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Sulla fascia destra invece "non c'è un nome, ci sono delle valutazioni che stiamo facendo. Purtroppo Khalaili ha avuto un problema e quindi ci ha un po' rallentato, ma fa parte del calcio. Poi ci si dimentica che comunque siamo ancora a fine luglio e manca più di un mese alla fine del calciomercato. Noi abbiamo tutta la serenità per trovare piano piano quello che è il progetto e il giocatore più giusto per le nostre necessità". Qui tutte le parole del ds nerazzurro