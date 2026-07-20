Spence resta uno degli obiettivi principali dell'Inter. "L’esterno del Tottenham piace ed è in lista, nonostante la valutazione rivista al rialzo proprio per il suo rendimento al mondiale. Ausilio ha già avuto modo di confrontarsi con gli Spurs, che sul tavolo della trattativa hanno aperto anche il fascicolo di Cristian Romero", si legge a proposito del mercato nerazzurro sul Corriere dello Sport.

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"Il prezzo molto alto dell’argentino, valutato non meno di 50 milioni di euro, non ha fatto scappare la dirigenza interista: è un profilo al quale si guarda con ammirazione, nel tentativo di capire se si possa davvero aprire uno spiraglio in base agli incastri di mercato, perché ritenuto in grado di alzare il livello di una difesa già forte, con caratteristiche perfette per il calcio che ha in mente di inseguire ancora più concretamente Chivu", assicura il quotidiano.

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Le alternative restano Doué e Molina. "Ausilio sta lavorando su questo fronte con grande riservatezza, nel tentativo di risolvere l’incognita prima possibile e regalare a Chivu il nome da alternare a Diouf sulla catena di destra. Il ritorno di Perisic resta la soluzione low cost", conclude in merito il giornale sportivo.

(Fonte: CdS)