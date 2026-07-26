Ospite al Magna Graecia Film Festival di Soverato, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha parlato anche delle voci che si stanno intensificando in questi giorni su un interesse del club nerazzurro per il ritorno a Milano di Ivan Perisic.

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Il croato, che era stato vicino ad una nuova storia nerazzurra a gennaio scorso quando era assente Dumfries, non ha mai nascosto la sua voglia di tornare. Di lui parlano diverse fonti e considerano possibile che la società possa ingaggiarlo di nuovo anche se l'età di Ivan contrasta un po' con le linee guida dettate da Oaktree che punta più su profili giovani. Persino la Bild in queste ore ha parlato del desiderio dell'esterno di sbarcare di nuovo all'Inter.

Ma il ds nerazzurro, Piero Ausilio, sembra smentire questa pista: «Perisic una suggestione? No, no, no. Assolutamente», ha detto rispondendo ad una domanda precisa dei colleghi presenti all'evento di Soverato.

(Fonte: La Nuova Calabria)