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Il Barcellona è alla ricerca di un attaccante. Il profilo individuato era quello di Julian Alvarez dell'Atletico, ma la trattativa è complicata. Tra i nomi nella lista dei blaugrana c'è anche Lautaro Martinez.

"Quello che piace a Deco è Lautaro Martínez. È vero che Deco, già da mesi, apprezza Lautaro Martínez e João Pedro, ma João Pedro è praticamente impossibile da acquistare. Da più di un anno gli piaceva anche Luis Díaz, che però è altrettanto impossibile da prendere. Sono nomi che effettivamente piacciono a Deco.

Poi ce ne sono altri di cui si è parlato molto a Barcellona, come Vlahović, che è libero e potrebbe firmare in qualsiasi momento, ma che non convince né Flick né Deco. Sanno inoltre che il giocatore vorrebbe venire al Barça, ma non li convince: per questo non hanno fatto un'offerta e non lo considerano un'opzione concreta.

Getty Images

Quello che è emerso oggi, invece, è il nome di Lautaro Martínez. A Barcellona si parla molto di un possibile “piano B” e si dice che Deco, quest'estate, stia lavorando in silenzio e stia prendendo diverse decisioni.

Questa settimana era a Madrid per alcune riunioni. Lautaro piace, questo è vero, ma non si dice che il Barcellona voglia andare concretamente su di lui. Semplicemente, è un giocatore che piace molto a Deco e che il dirigente segue da tempo".

(El Partitazo de Cope)