Il commento del ds sul centrocampista nell'intervista concessa al conduttore sul suo canale

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 14:16)

Nella passata stagione c'è stato un momento in cui è stato messo in discussione perché non era quello che tutti conoscevano. Ci ha messo un po' Barella, vice capitano, tra i più presenti in campo negli ultimi anni in nerazzurro, ma ha ritrovato la sua strada nel momento giusto. Quando c'era da accelerare, quando c'era da prendersi l'Inter sulle spalle e fare la differenza. L'ha fatta, lui come altri suoi compagni, ed è arrivato a farla quando serviva accelerare per portare a casa lo Scudetto. Che è arrivato.

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Piero Ausilio su Barella non ha invece avuto e non ha nessun dubbio. Nell'intervista a Cattelan le parole che lo confermano: «Il prezzo di Barella? Molto facile: non è sul mercato, quindi non ha un prezzo».

E quando il conduttore gli ha chiesto cosa farebbe se arrivasse un'offerta da 500 mln, la risposta del ds è stata tra l'ironico e il realistico:

«Se arrivassero 500 milioni? A 500 milioni credo che venderesti anche il figlio più grande», ha chiesto Cattelan. Qualcosa meno magari e una buona parte la daremmo anche a Barella probabilmente (ride)».