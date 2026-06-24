Intervenuto a Sky Sport, Matteo Barzaghi ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter dopo aver perso Palestra: "Su Nico Paz abbiamo sempre detto che è un giocatore che piace a tutti all'Inter, anche ad Oaktree ma con grande rispetto si aspetterà l'esito della trattativa tra Como e Real Madrid. Oggi sembra ci sia la volontà del Real Madrid di riportarlo a casa per poi venderlo. L'Inter non si è intromessa, osserva con attenzione e qualora ci fosse una chance per entrare in corsa, l'Inter proverà in qualche modo a studiare la mossa, non vuol dire che c'è una trattativa o ci sarà. Nico Paz resta un giocatore che piace a tutti, anche alla proprietà, ha il profilo giusto, un giovane di talento, ambizioso.