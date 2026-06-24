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calciomercato
Barzaghi (Sky): “Nico Paz piace a Oaktree: lo scenario. Palestra? Inter arrabbiata, ora…”
Intervenuto a Sky Sport, Matteo Barzaghi ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter dopo aver perso Palestra: "Su Nico Paz abbiamo sempre detto che è un giocatore che piace a tutti all'Inter, anche ad Oaktree ma con grande rispetto si aspetterà l'esito della trattativa tra Como e Real Madrid. Oggi sembra ci sia la volontà del Real Madrid di riportarlo a casa per poi venderlo. L'Inter non si è intromessa, osserva con attenzione e qualora ci fosse una chance per entrare in corsa, l'Inter proverà in qualche modo a studiare la mossa, non vuol dire che c'è una trattativa o ci sarà. Nico Paz resta un giocatore che piace a tutti, anche alla proprietà, ha il profilo giusto, un giovane di talento, ambizioso.
Per l'esterno destro l'Inter vuole ripartire dopo la delusione Palestra, è rimasta un po' spiazzata perché aveva in mente un progetto tecnico per Palestra, affidargli la fascia destra con un importante investimento. C'è stato un po' di dispiacere e anche un po' di arrabbiatura per non aver chiuso l'affare. Adesso c'è la volontà di esplorare le piste alternative senza frenesia e con calma. Nella lista dei nomi che l'Inter osservava a gennaio c'erano Ndoye, Diaby. L'Inter dovrà essere lucida"
Interviene poi anche Luca Marchetti che aggiunge altri tre nomi: "Abbiamo pensato ad altri nomi, Norton Cuffy, Dodo e Cambiaso ma l'Inter non ha mosso nessun passo, si prenderà il tempo necessario per poter andare a chiudere questa strategia e magari può pensare di cambiare approccio, vedere cosa succederà con Nico Paz e decidere di cambiare strategia"
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