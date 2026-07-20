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Anche Alfredo Pedullà commenta i rumors di giornata su Alessandro Bastoni e l'Al-Hilal: ecco cosa risulta al giornalista di Sportitalia, dal suo canale YouTube.

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“Mi avete chiesto di Bastoni, io ho titolato: “Basta con Bastoni”. Mi sembra un tirare avanti queste storie. L’Al-Hilal non cerca un difensore, mi fa impazzire la frase: “Piace ma non ci sono trattative”. Classica frase di chi vuole alzare un po’ di fuffa e non mi piace. Mettiamoci un punto definitivamente: c’è qualcosa che non torna? C’è qualcosa che lo mette in difficoltà dopo il disastro assoluto della scorsa stagione che è stata orribile? Dico basta perché sistematicamente diventa quasi uno spot.

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Non escludo al 100% che andrà via, ma viene fuori questa storia e sembra la storia di Mancini che poi alla fine ha rinnovato con la Roma. Il mercato è il mercato, non il mercatino. Se Bastoni poi deciderà di andare da Inzaghi ve lo dirò, ma queste sono cose solo per fare hype. Se inizierà una trattativa io ve ne parlerò, tutto il resto al momento è campato per aria”.