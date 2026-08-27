Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato da Sportmediaset, Andy Diouf ha parlato del suo nuovo ruolo nell'Inter di Chivu e della nuova stagione

"Come ti senti col nuovo ruolo? Sì, mi sento bene così. Cerco di lavorare duramente in allenamento perché non è facile in questa nuova posizione. Ma, come dico sempre, quando sono in campo sono molto felice. A sinistra o a destra, cerco sempre di dare il massimo".

"Soprannome il calcio? Non riguarda me, però è divertente. Non so perché, ma quando sono in campo provo a giocare il mio calcio, fare qualche giocata tecnica e affrontare gli avversari nell’uno contro uno. Forse è per questo.

Ho avuto tanti idoli, come Ronaldo e Samuel Eto’o. L’obiettivo è sempre lo stesso: cercare di vincere ogni partita e ogni competizione che giochiamo.

Obiettivi? Giochiamo per vincere. Quindi, ovviamente, vogliamo vincere la Coppa Italia e lo Scudetto, e cercare di fare il meglio possibile anche in Champions League.

Chivu? Anche per i giovani è molto importante. In allenamento parla tanto con i ragazzi più giovani, quindi è bello avere Chivu come allenatore.

Ping Pong? Non so se mi aiuti direttamente in campo, ma cerco di giocare tanto, anche durante il precampionato. Oppure a casa con i miei amici. È sempre bello, ed è davvero molto divertente.