Il focus sui giovani talenti dell'Inter finiti in prestito ma ancora di proprietà nerazzurra e tenuti d'occhio dalla dirigenza
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L’Inter oggi guarda con ancora maggiore attenzione ai giovani. Tanti di quelli che sono in orbita possono rappresentare una risorsa per il futuro, nonostante siano andati in prestito altrove. La Gazzetta dello Sport attraverso il suo sito offre uno scorcio su tutti i profili ancora di proprietà del club nerazzurro
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