VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

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Issiaka Kamate è tra i giovani che l'Inter sta sistemando man mano in giro per l'Europa in vista della stagione che sta per entrare nel vivo. Sul laterale, che l'anno scorso ha giocato con l'Under 23 di Stefano Vecchi, ora è emersa una voce importante. A ribadirla è Gianluca Di Marzio, attraverso il suo profilo X:

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"L'Atletico Madrid avanza per Issiaka Kamate dell'Inter a titolo definitivo: si discute per una possibile recompra nerazzurra", ha scritto il noto esperto di calciomercato. Parti dunque a lavoro per trovare la quadre anche dal punto di vista della formula prima di lasciar partire Kamate per una nuova e stimolante avventura. Previsti aggiornamenti a stretto giro.