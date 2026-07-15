GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

Nel corso di Calciomercato L'Originale, Beppe Bergomi ha commentato l'interesse dell'Inter nei confronti di Djed Spence. Alla domanda se è il profilo giusto, l'ex capitano nerazzurro ha risposto così: "L'Inter non sta cercando il sostituto di Dumfries come caratteristiche fisiche perché nessuno in Europa ha quella fisicità, quella facilità di fare gol e assist, l'Inter perde tantissimo".

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"Quindi ha cercato di andare prima su Palestra, poi su Khalaili, profili tecnicamente più bravi e più veloci. Spence è il terzo giocatore più veloce della Premier, gioca a sinistra nel Tottenham, ma può giocare anche a destra. Non ha tanti gol e tanti assist, ma in un sistema di gioco come quello dell'Inter che in Serie A segna più di tutti, riesce anche lui, o chi andrà in quella posizione, a fare più gol e più assist".

(Sky Sport)