L'Inter lavora per l'ultimo innesto di peso: pronta l'offerta per Curtis Jones. Ma Chivu continua a sognare un altro profilo oltre all'inglese

Marco Astori
Guarro e Pace Episodio 15

GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

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Sono settimane di lavoro sul mercato per l'Inter, che lavora per l'ultimo innesto di peso: dopo la partenza di Frattesi, i nerazzurri si preparano a fare l'offerta decisiva al Liverpool per il centrocampista Curtis Jones.

Manchester City FC v FC Internazionale - Pre-Season Friendly
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Il suo arrivo, come riporta Repubblica, "completerebbe il trio degli acquisti inglesi con Stones e Spence. Un'eventuale uscita di Asllani potrebbe dare una mano ad avvicinarsi ai 35 milioni chiesti dai Reds.

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Per il resto, Chivu continua a sognare un giocatore offensivo, che porti imprevedibilità fra trequarti e attacco. Quello che doveva essere Nico Paz", si legge sul quotidiano.

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